Am 1. Jänner steht im norwegischen Oslo das City-Event auf dem Programm. Verfolgen Sie den Parallel-Slalom der Herren ab 16.30 Uhr hier im Liveticker.

Salzburgs Top-Star Marcel Hirscher reist erst am Neujahrstag an. Er hat Silvester in der Heimat verbracht. Sein letzter Sieg bei einem Ski-Weltcup-Rennen diesen Formats liegt mit Februar 2016 fast drei Jahre zurück.

Quelle: SN