Ski alpin LIVE: Entscheidung in der Wengen-Kombi - Kriechmayr führt

Das Rennwochenende der Herren am Lauberhorn in Wengen begann am Freitag mit der alpinen Kombination - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

Vincent Kriechmayr liegt zur Halbzeit der alpinen Kombination im Ski-Weltcup in Wengen in Front. Der Oberösterreicher fuhr sich in der Abfahrt einen Vorsprung von 0,59 Sekunden auf seinen ÖSV-Teamkollegen Hannes Reichelt heraus, der allerdings auf den Slalom verzichten wollte. Die Ausgangsposition für Kriechmayr ist günstig, da nur wenige Technik-Spezialisten am Start sind.

Weltcup-Spitzenreiter Marcel Hirscher und Alexis Pinturault, der die Kombination von Bormio gewonnen hatte, sind zwei der prominenteren Läufer, die sich voll auf den Slalom am Sonntag konzentrieren wollen. Am Samstag findet in Wengen die traditionelle Lauberhornabfahrt statt.

Die Kombi-Entscheidung im Slalom beginnt um 14 Uhr.

Das Rennen im Liveticker:

(SN)