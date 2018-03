Ski alpin live: Hirscher in Slalom von Kranjska Gora in Führung

Marcel Hirscher scheint auf seiner Siegestour im alpinen Ski-Weltcup weiter nicht zu stoppen. Der Salzburger liegt im ersten Durchgang des Slaloms in Kranjska Gora 0,82 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen auf Platz eins. Am Samstag hatte Hirscher schon den Riesentorlauf gewonnen und sich damit vorzeitig und zum insgesamt fünften Mal den Triumph im Riesentorlauf-Weltcup gesichert.

Am Sonntag kann er die kleine Kristallkugel für die Slalom-Wertung sowie die große für seinen siebenten Erfolg im Gesamtweltcup nacheinander folgen lassen. Der einzige verbliebene Konkurrent in beiden Wettbewerben ist Kristoffersen, der als Tageszweiter 17 Hundertstel vor Olympiasieger Andre Myhrer liegt. Michael Matt hat als Vierter schon 1,22 Sekunden Rückstand auf Hirscher. Manuel Feller und Marc Digruber liegen knapp außerhalb der Top Ten, Marco Schwarz ist weiter zurück. Die Entscheidung geht ab 12.30 Uhr in Szene.

(SN)