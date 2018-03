Ski alpin live: Kombination der Damen in Crans Montana

Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia liegt nach dem ersten Teil der letzten Kombination in diesem Weltcup-Winter in Führung. Die Italienerin absolvierte den Super-G in Crans Montana am schnellsten, Kombi-Favoritin Wendy Holdener (7.) aus der Schweiz liegt 1,14 Sekunden zurück. Die Tirolerinnen Ricarda Haaser und Stephanie Brunner sind auf den Positionen vier und fünf in Lauerstellung.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Sofia Goggia geht als Führende in den Slalom