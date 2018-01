Ski alpin LIVE: Nachtslalom der Herren in Schladming

Ein absolutes Highlight im Weltcupwinter ist jedes Jahr das Nightrace in Schladming - wer holt heute beim Nachtslalom auf der Planai den Sieg? Verfolgen Sie das Rennen im SN-Liveticker!

Seriensieger Marcel Hirscher musste sich am Sonntag erstmals in dieser Saison seinem Dauerrivalen Henrik Kristoffersen (NOR) geschlagen geben. Der Salzburger wurde im dichten Schneetreiben des Kitzbühel-Slaloms Zweiter und verpasste damit vorerst Hermann Maiers österreichische Rekordmarke von 54 Weltcupsiegen. Die nächste Chance besteht bereits heute beim Nachtslalom in Schladming.

Kann Hirscher Maiers Marke knacken? Und wie ergeht es den anderen ÖSV-Läufern? Der erste Durchgang in Schladming beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung folgt um 20.45 Uhr.

Das Rennen im Liveticker:

(SN)