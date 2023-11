Die noch junge Saison geht bei den alpinen Skidamen an diesem Wochenende in den USA weiter: Verfolgen Sie den Riesentorlauf in Killington am Samstag hier im Liveticker - der erste Durchgang beginnt um 16 Uhr, die Entscheidung fällt ab 19 Uhr.

BILD: SN/APA/AFP/JEFF PACHOUD Franziska Gritsch und Co. greifen wieder an.

Das Rennen im Liveticker: