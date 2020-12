Ski alpin live: Slalom der Damen am Semmering

Nach dem Riesenslalom am Vortag steht für die Damen im alpinen Skiweltcup am Dienstag ein Slalom am Programm. Der erste Durchgang am Semmering startet 15:15 Uhr. Die Entscheidung im zweiten Durchgang fällt ab 18:30 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

SN/GEPA pictures Petra Vlhova ist im Slalom derzeit das Maß der Dinge.

In den beiden bisherigen Slaloms in dieser Saison war Petra Vlhova nicht zu schlagen. Die Slowakin konnte beide Rennen in Levi souverän für sich entscheiden. Aber auch die Österreicherinnen zeigten in der Technikdisziplin bisher starke Leistungen. Katharina Liensberger feierte in dieser Saison bereits einen Podestplatz im Slalom. Mit Bernadette Schild steht auch eine Salzburgerin am Start. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN