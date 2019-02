Ski alpin live: Super-G der Herren in Bansko

Im alpinen Skiweltcup der Herren steht am Samstag in Bansko (Bulgarien, 11.45 Uhr) der Super-G der Herren auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

Viele Speedfahrer haben den Super-G der Alpinen Kombination am Freitag in Bansko als Training für das Spezialrennen in Bansko hergenommen und einige davon auf ein Antreten im Slalom verzichtet.

Nicht so Vincent Kriechmayr, der sich auch ein gutes Kombi-Ergebnis erhoffte und nach Zwischenrang zwei schließlich Elfter wurde. Freilich brachte er sich für den Kugelkampf in passende Stimmung.

Der Weltcupgesamtführende Marcel Hirscher wird aber auf ein Antreten in diesem renne verzichten.

