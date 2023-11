Nachdem die geplante Premiere im Vorjahr abgesagt werden musste, startet am Wochenende der nächste Versuch einer Weltcup-Abfahrt am Matterhorn. Wer holt sich am Samstag bei der höchstgelegenen Abfahrt des alpinen Ski-Weltcups mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien den Sieg? Verfolgen Sie die Premiere ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA Vincent Kriechmayr will mit einem Erfolgserlebnis in die Speedsaison starten.

