Nur 24 Stunden nach der Premiere steht in Zermatt am Sonntag die zweite Abfahrt am Matterhorn auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen ab 11.30 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA Aleksander Kilde aus Norwegen zählt zu den Favoriten

Das Rennen im Liveticker