Einen Tag nach den Damen starten in Sölden am Sonntag die Herren in die neue Saison im Ski-Weltcup. Nicht mehr mit dabei ist der Norweger Lucas Braathen, der am Freitag völlig überraschend seine Karriere beendete. Der erste Durchgang in Sölden startet um 10 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr - zu sehen hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA PICTURES Weltcupauftakt in Sölden

Das Rennen im Liveticker