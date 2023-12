Die Herren im alpinen Skiweltcup gastieren am Wochenende in Frankreich. In Val d'Isere findet am Samstag ein Riesenslalom statt. Der erste Durchgang beginnt um 9.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA Manuel Feller will das nächste Topergebnis einfahren

Das Rennen im Liveticker