Die alpinen Ski-Damen gastieren an diesem Wochenende in Kanada: Verfolgen Sie den Riesentorlauf in Mont Tremblant am Samstag (Start 17 Uhr / 2. DG 20 Uhr) hier im Liveticker.

BILD: SN/GEPA PICTURES Franziska Gritsch und Co. greifen wieder an.

Das Rennen im Liveticker: