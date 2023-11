Nach dem Saisonauftakt in Sölden sind die Damen im alpinen Ski-Weltcup an diesem Wochenende in Levi zu Gast. Am Samstag findet der erste von zwei Slaloms statt. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13 Uhr - hier zu sehen im Liveticker!

BILD: SN/GEPA PICTURES/ MATIC KLANSEK Mikaela Shiffrin ist die Topfavoritin

Das Rennen im Liveticker