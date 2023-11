Nach drei Absagen zu Saisonbeginn wollen die Herren im alpinen Ski-Weltcup an diesem Wochenende endlich in die Saison starten. Am Samstag steht in Hochgurgl in der Gemeinde Sölden ein Slalom auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

BILD: SN/IMAGO/IPA SPORT ÖSV-Athlet Marco Schwarz zählt zu den Favoriten.

Das Rennen im Liveticker