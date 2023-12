Für die Damen steht im alpinen Skiweltcup ein Speedwochenende in der Schweiz auf dem Programm. Am Freitag findet um 11 Uhr der erste von zwei Super-G in St. Moritz statt. Verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

BILD: SN/GEPA PICTURES Die Salzburgerin Mirjam Puchner hat viel vor.

Das Rennen im Liveticker