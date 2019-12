Salzburgerin setzte sich auf der Hermann-Maier-Weltcup-Strecke in Flachau mit großem Vorsprung durch.

In den bisherigen beiden Weltcup-Slaloms hatte Michaela Dygruber jeweils die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst. Beim FIS-Bewerb in Flachau siegte die 24-jährige B-Kader-Athletin aus Russbach am Samstag nun in überlegener Manier mit 1,30 Sekunden Vorsprung auf die Russin Jekaterina Tkatschenko. Am Mittwoch hatte Dygruber bereits den FIS-Riesentorlauf in St. Lambrecht für sich entschieden.

Quelle: APA