Nach Madonna-Slalom herrschte auch ohne Sieg Zufriedenheit

Henrik Kristoffersen fährt zum dritten Mal in Serie am Sieg vorbei und das ÖSV-Slalomteam zeigt sich von seiner starken Seite − selbst Pechvogel Johannes Strolz.

Ein Schweizer, dem der Hang in Madonna offenbar besonders gut liegt, ein Henrik Kristoffersen, der zum dritten Mal in den letzten fünf Tagen auf Rang zwei klassiert wurde, und ein starkes ÖSV-Team, das im letzten Rennen vor der Weihnachtspause mit vier Läufern unter den Top neun endlich einmal mannschaftliche Stärke gezeigt hat: Der Nachtslalom von Madonna di Campiglio brachte am Donnerstag für fast jeden eine kleine Überraschung.

Nur einer stand am Ende mit leeren Händen da: Olympiasieger Johannes Strolz schied auf einer Torstange aus, die aus der Verankerung gerissen wurde und sich unter seinen Skiern verklemmt hat. Strolz war zwar mit seinem Ausfall der einzige Leidtragende, tatsächlich passierte dieser Vorfall in beiden Läufen gleich elf Mal. Den Antrag des ÖSV auf einen Re-Run lehnte Renndirektor Markus Waldner reglementgemäß ab. "Es tut mir leid für ihn, denn er war sehr gut unterwegs, aber so ist das Reglement." Offenbar waren brüchige Schrauben der Auslöser der Misere. Waldner: "Wir verwenden in jedem Weltcup-Rennen neue Stangen, das ist noch nie passiert."

Der Sieger ist durchaus Madonna-Spezialist: Der Schweizer Daniel Yule gewann seinen sechsten Weltcup-Slalom, drei Mal siegte er hier. Eine andere Serie ging auch für Lucas Braathen (Nor) weiter: Wann immer er nach dem ersten Lauf geführt hat, gelang ihm kein Sieg. Diesmal war die letzte Torpassage ausschlaggebend, da verlor der Jungstar die Zehntelsekunden. Die fehlten am Ende auch Henrik Kristoffersen: Der Norweger wurde zum dritten Mal en suite Zweiter und wusste, wo er auch diesmal das Rennen verloren hatte: im ersten Lauf. "Es wird Zeit, dass ich da besser starte." Der erste Sieg auf seiner neuen Ski-Marke lässt damit zwar weiter auf sich warten, Kristoffersen ist aber positiv: "Jetzt kommen so viele Chancen, da wird es passieren." In der Tat: Bereits am 4. Jänner geht die Slalom-Saison weiter, nach Garmisch-Partenkirchen steigen die Klassiker in Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming.

Vor diesem Slalom-Marathon ist auch das ÖSV-Team zeitgerecht in Form. Manuel Feller (5.), Marco Schwarz (6.), Adrian Pertl (8.) und Fabio Gstrein (9.) sorgten für einen versöhnlichen Abend vor der kurzen Weihnachtspause. Zur Erinnerung: Im Vorjahr war Michael Matt als 20. bester ÖSV-Läufer gewesen. Feller erwischte im ersten Lauf einen Stein, der Ski war danach zu wechseln, Feller verlor acht Zehntelsekunden. "Aber das soll keine Ausrede sein, denn da bin ich im oberen Teil einfach schlecht gefahren − und da war noch kein Stein", meinte der Tiroler, der letztlich mit der Darbietung zufrieden war. Das war auch Marco Schwarz, der im ersten Lauf (17.) nicht auf Zug gekommen ist, im zweiten Durchgang aber "wieder eine solide Leistung" gezeigt hat. Das gilt auch für Michael Matt: Der Tiroler hat nach Materialproblemen zuletzt die Ski-Marke gewechselt.

Das Rennen zum Nachlesen im Liveticker: