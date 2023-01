Odermatt entscheidet kurzfristig über Schladming-Start

Marco Odermatt, der Gesamtführende im alpinen Ski-Weltcup der Männer, wird kurzfristig entscheiden, ob er in Schladming den Nacht-Riesentorlauf bestreiten wird. Das gab der Verband Swiss-Ski am Montag bekannt. Das Rennen findet am Mittwoch, einen Tag nach dem Slalom auf dem Planai-Schlusshang, statt. Odermatt hatte sich am Freitag in der ersten Kitzbühel-Abfahrt am linken Knie verletzt. Laut Medienberichten bestand der Verdacht auf eine Quetschung des Meniskus.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Zittern um das linke Knie von Odermatt