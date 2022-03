SN exklusiv: ÖSV-Sportdirektor Toni Giger blickt beim Weltcupfinale auf die Saison zurück, zieht Schlüsse für die Zukunft - und erklärt, was Torabstände mit Kreuzbandrissen zu tun haben.

Beim laufenden Weltcupfinale in Courchevel und Méribel stellt auch der ÖSV die Weichen für die Zukunft. Sportdirektor Toni Giger nahm sich dabei Zeit für ein großes SN-Interview.

Sieg im Nationencup, aber vermutlich keine Kristallkugel für einen ÖSV-Läufer - wie fällt da die Bilanz aus? Toni Giger: Der Sieg in der Nationenwertung war eine große Herausforderung, denn die Schweiz hat bei Damen und Herren aktuell ein unglaublich starkes Team. Für uns heißt das: Wir haben viele Topläufer, aber keiner war über die Saison so konstant, dass er eine Kugel gewinnen konnte.

Der Schweizer Marco Odermatt hat den Weltcup gewonnen, weil er ein begnadeter Skifahrer ist - aber auch, weil er drei Disziplinen fährt. Wird man darauf reagieren? Wir haben dieses System ja erfunden! Drei Disziplinen war eigentlich das Österreich-Modell. Im Hinblick auf den Gesamtweltcup werden wir da Anpassungen vornehmen.

Die Bestellung von Herbert Mandl als Alpinchef hat wilde Personalrochaden in Gang gebracht. Warum hat man dies im laufenden Weltcup gemacht? Dass es nach einer Saison zu Änderungen kommt, ist nicht ungewöhnlich. Aber ich gebe zu: Das hat eine unglaubliche Dynamik ausgelöst.

Damen-Cheftrainer Christian Mitter hat sich vom ÖSV mit den Worten verabschiedet: Er freue sich auf die nächste Saison, wenn er wieder mit motivierten Läuferinnen arbeiten darf. Was ist denn da schiefgelaufen? Dieses Zitat kenne ich nicht und zu Hörensagen sage ich nichts. Aber wer glaubt, dass eine Kathi Liensberger nicht motiviert war, der liegt falsch. Wir hatten am Anfang bei den Damen Probleme mit Corona und Fitness, aber sicher nicht mit Motivation.

Patrick Riml und Christian Mitter wurden bei ihrer Bestellung vom damaligen Präsidenten Peter Schröcksnadel angekündigt als das Traumpaar Mourinho/Klopp des Skisports. Jetzt gehen beide freiwillig. Haben sie nicht zum ÖSV gepasst? Jetzt bin ich sehr überrascht über die Wahrnehmung. Wir hatten eine sensationelle WM in Cortina, wir hatten eben sehr erfolgreiche Winterspiele und beide Personen hatten großen Anteil daran. Das lassen wir uns nicht nehmen.

Die größte Baustelle im ÖSV ist der Bereich Europacup/Nachwuchs. Sehen Sie das auch so? Ja, unser Hotspot ist der Europacup, keine Frage. Da müssen wir viel mehr Fahrer herausbringen, da müssen wir unsere Ausbildungskonzepte überarbeiten.

Aber Sie können ja nur Läufer aus den Landesverbänden übernehmen. Wird dort schlecht gearbeitet? Nein, überhaupt nicht. Es ist kein Thema der Landesverbände, es ist das Thema Europacup.

Erfreulich: Die Zahl schwerer Verletzungen ist in diesem Winter deutlich zurückgegangen. Nur eine Glücksfrage? Es gab dazu immer verschiedene Ansätze: Material ist immer die Reaktion auf gestellte Aufgaben. Daher sind wir zu den Skifirmen gegangen und haben gefragt: Was hilft, um mit einem nicht so aggressiven Material schnell zu sein? Eine Antwort gab zum Beispiel Fischer: Wenn alle Torabstände immer gleich sind, verschärft das nur das Material. Daher wird jetzt nicht mehr mit Distanzmessern gesetzt. Siehe da: Die Torabstände sind unregelmäßiger, das Material muss mehr tolerieren.

Nächstes Jahr steht die Ski-WM im Finalort Courchevel an - Ihre Meinung? Sportlich perfekt, aber die Umstände und das Flair in einem Nobel-Skiort sind anders. Courchevel wird auch für den ÖSV zur Budgetfrage, zur finanziellen Herausforderung. Da sind alle von den Skigebieten in Österreich verwöhnt.