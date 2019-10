Ski alpin: Riesentorlauf der Damen in Sölden im Liveticker

Der Skiweltcup startet wieder: Die Damen eröffnen mit dem Riesentorlauf in Sölden die Saison 2019/20. Verfolgen Sie das Rennen am Samstag im Liveticker.

Dem Auftakt zur alpinen Skiweltcup-Saison dürfte heuer wettertechnisch nichts im Wege stehen. Laut Wetterprognosen dürfte es ein durchgehend sonniges Wochenende werden. In den vergangenen beiden Jahren hatte es der Wettergott nicht so gut mit dem Weltcupauftakt gemeint. Im Jahr 2017 musste das Rennen am Sonntag aufgrund eines Sturms abgesagt werden und auch im vergangenen Jahr konnte der Herren Riesentorlauf nicht stattfinden. Damals waren über Nacht auf dem Rettenbachgletscher fünfzig Zentimeter Neuschnee gefallen.

Der erste Durchgang ist für 10 Uhr geplant, der zweite Lauf steht ab 13 Uhr auf dem Programm. Große Favoritin ist einmal mehr die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die österreichischen Starterinnen haben nur Außenseiter-Chancen. Für den ÖSV an den Start gehen: Eva-Maria Brem, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser, Elisa Mörzinger, Bernadette Schild, Rosina Schneeberger, Ramona Siebenhofer, Katharina Truppe und Nadine Fest.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN