Ski alpin: Riesentorlauf der Herren in Sölden im Liveticker

Einen Tag nach den Damen starten auch die Ski-Herren in die neue Saison: Der Riesentorlauf in Sölden ist das erste Rennen nach dem Rücktritt von Dominator Marcel Hirscher. Verfolgen Sie das Rennen am Sonntag im Liveticker.

SN/GEPA pictures Manuel Feller hat aus österreichischer Sicht wohl die besten Chancen auf einen Top-Platz.