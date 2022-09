Ski Alpin: Saalbach bekommt doch sein Weltcupfinale - "heißer Herbst" für die FIS

Saalbach-Hinterglemm erhält jetzt doch sein alpines Skiweltcupfinale 2024 - ansonsten drohen in der FIS schwere Herbststürme.

Die Reform des alpinen Ski-Weltcupkalenders ist in etwa so alt wie der alpine Weltcup selbst - und so wird bei der alljährlichen Herbsttagung des Internationalen Skiverbands FIS diesen Freitag in Zürich wieder einmal über die Gestaltung des Weltcups diskutiert. Zumindest ein Sieger steht da fest: Saalbach-Hinterglemm, der WM-Ausrichter 2025, bekommt nun doch sein Weltcupfinale 2024 - vom 13. bis 17. März 2024 wird im Glemmtal die WM-Generalprobe stattfinden.

Das darf sich auch der ÖSV als Erfolg auf seine ...