Ski alpin: Sensation durch Thomas Dreßen bei der Abfahrt in Kitzbühel

Der mit Spannung erwartete Abfahrtsklassiker auf der Kitzbüheler Streif ist am Samstag sensationell an den Deutschen Thomas Dreßen gegangen!

Thomas Dreßen hat am Samstag überraschend als erster Deutscher seit Sepp Ferstl 1979 den Ski-Abfahrts-Klassiker in Kitzbühel gewonnen.

Der 24-Jährige fuhr mit Startnummer 19 in 1:56:15 Minuten die Bestzeit und triumphierte vor dem Schweizer Wengen-Sieger Beat Feuz (+0,20 Sekunden) sowie Hannes Reichelt (0,41). Vincent Kriechmayr schrammte als Vierter (0,46) hauchdünn am Podest vorbei.

Dreßen sorgte für den ersten deutschen Abfahrtssieg im Weltcup seit Max Rauffer 2005 in Gröden und damit für das nächste Highlight in der laufenden Saison.

Am 2. Dezember 2017 war er in Beaver Creek als Dritter als erster Deutscher seit Rauffer 2004 auf ein Abfahrtspodest gefahren. Zuletzt in Wengen hatte der skifahrerisch in Österreich groß gewordene und in Scharnstein (OÖ) lebende DSV-Athlet Rang fünf belegt.



"Ich kann es gar nicht glauben", sagte Dreßen in der ARD. "Es war immer von klein auf mein Traum, ins Ziel zu fahren und in Führung zu liegen hier in Kitzbühel." Mit einer famosen Fahrt bei seinem erst zweiten Start auf der legendären Strecke in Tirol feierte er den größten Erfolg seiner noch jungen Karriere.

"Ich hab es gar nicht glauben können. Ich habe gemeint, die wollen mich verarschen", sagte Dreßen über die Momente nach der Zieldurchfahrt vor Zehntausenden Fans. Vor einem Jahr war er noch gestürzt. "Es ist einfach nur geil, es ist der Wahnsinn, das kann ich so sagen."

Der Super-G-Gewinner vom Freitag, Aksel Lund Svindal aus Norwegen, wurde Achter. Die Streif warf auch wieder ein paar Fahrer ab, die Stürze verliefen aber weitgehend glimpflich.

