Auf Grund von Schneefall wurde der für heute, Samstag, 10.45 Uhr, im bulgarischen Bansko geplante Super-G kurz nach 9 Uhr abgesagt.

Das teilte der Internationale Skiverband (FIS) am Samstag kurz nach 9 Uhr mit. Als Gründe wurden der Schneefall aus der Nacht und das anhaltende ungünstige Wetter genannt. Am Sonntag ist in dem Skigebiet in Bulgarien ein Riesentorlauf angesetzt.

