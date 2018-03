Ski alpin: Veith Super-G-Zweite in Crans Montana hinter Weirather

Tina Weirather hat am Samstag den Weltcup-Super-G in Crans Montana gewonnen. Die 28-jährige Liechtensteinerin siegte auf verkürzter Strecke 0,36 Sekunden vor der Salzburgerin Anna Veith, die ein schwerer Fehler im Zielhang wohl Platz eins kostete. Dritte wurde Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,38). Für Weirather war es der neunte Weltcup-Sieg, der siebente im Super-G.

Gesamt-Weltcup-Spitzenreiterin Mikaela Shiffrin verzichtete ebenso wie ihre US-Landsfrau Lindsey Vonn auf ein Antreten in der Schweiz, wo am Sonntag noch eine Kombination gefahren wird. Olympiasiegerin Ester Ledecka aus Tschechien war am Samstag im Weltcup-Parallel-Riesentorlauf in der Türkei im Einsatz. Auch in dieser Sportart hatte die 22-Jährige bei den Winterspielen in Südkorea Olympia-Gold geholt.

Der Liveticker zum Nachlesen:

Kombination (Sonntag, 10.30/13.30): Christina Ager, Brunner, Dajana Dengscherz, Fest, Franziska Gritsch, Elisabeth Kappaurer, Haaser, Scheyer, Siebenhofer, Venier

