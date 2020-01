Petra Vlhova hat ihren zweiten Weltcup-Sieg in Folge gefeiert. Die Slowakin setzte sich am Dienstagabend im Nachtslalom in Flachau vor der Schwedin Anna Swenn Larsson und der Amerikanerin Mikaela Shiffrin durch.

Katharina Liensberger wurde als beste ÖSV-Dame Fünfte. Mit Katharina Truppe und Chiara Mair setzten sich zwei weitere Österreicherinnen in den Top Ten fest. Truppe kam auf den sechsten Platz, die Tirolerin Mair holte als Achte erstmals im Weltcup eine einstellige Platzierung. Im Slalom-Weltcup behielt Shiffrin Position eins, die US-Amerikanerin führt nunmehr 80 Punkte vor Vlhova. Im Gesamtweltcup liegt Shiffrin 273 Punkte vor ihrer Rivalin. Das Rennen im Liveticker zum Nachlesen: Daten der Hermann Maier FIS-Weltcupstrecke: Länge: 637 m Start: 1.146 m Ziel: 955 m Höhenunterschied: 191 m Gesamtleistung der Rennstrecken-Lichtanlage im TV-Vollbetrieb: 955 KW Zuschauer 2019: 13.400 Gesamt-Preisgeld 174.000 Euro Siegerin: 70.500 Euro Quelle: SN