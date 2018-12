Ski: Anna Veith sucht Weg zurück in die Erfolgsspur

Der ersehnte Befreiungsschlag soll beim Riesentorlauf in Courchevel gelingen. Die einstige ÖSV-Paradedisziplin ist ein "Reizthema".

Als bestes Ergebnis steht Platz sechs vom Super G in Lake Louise zu Buche. Die Weltcupsaison ist zwar noch immer relativ jung, doch nach acht Rennen genügt das freilich nicht den (eigenen) Ansprüchen von Anna Veith. So hieß es nichts wie weg aus Gröden, wo sie beim Speed-Double als 33. und 17. auf einer relativ flachen und technisch wenig anspruchsvollen Saslong gar nicht ins Fahren gekommen war. Per Helikopter und Flugzeug ging es nach Courchevel. Dort soll nun heute, Freitag, der erhoffte Befreiungsschlag gelingen.