ÖSV-Präsidentin Stadlober zu neuem Markenauftritt des Verbands: "Das ist unser Adler 3.0"

Die Präsentation der neuen Marke ist der Schlusspunkt hinter einem Markenentwicklungsprozess, der im Dezember 2021 unter Stadlober begonnen und im September 2022 von der Präsidentenkonferenz genehmigt wurde. "Unser Ziel war, mit unserem Team den Verband in ein neues Zeitalter zu führen." Im Mittelpunkt steht nach wie vor das Skiland Österreich, das sich mit den Hashtags #skiverrückt und #snowboardverrückt präsentiert und mit seinen Vorzügen auch nicht geizt. "Durch uns verlieben sich Österreich und die Welt in den Ski- und Snowboardsport", heißt eine Werbebotschaft. Zentraler Punkt ist das neue Markenlogo, das nach Ansicht von Marketing- und Kommunikationsdirektorin Christiane Gasser "ein mutiges Logo mit Tiefgang" darstellt. Weniger gut meinende Zeitgenossen sahen darin den Markenauftritt des Mikado-Verbandes oder ein vom Wind zerzaustes Tipi.

In einer beeindruckenden Wiener Veranstaltungshalle namens "Reaktor" schoss sich der ÖSV am Montag selbst in die Zukunft - zumindest wenn es nach der Verbandsspitze geht. Aus dem 1905 gegründeten Österreichischen Skiverband wird fortan Ski Austria, aus dem gebogenen Skischwung als Logo wird ein Sujet, das für viele Diskussionen sorgen wird , das darf man schon jetzt sagen. "Es begann mit einem Adler, dann kamen verschiedene andere Logos und das ist jetzt unser Adler 3.0", meinte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober in neuzeitlicher Ausdrucksform.

Was sollen die neun Balken bedeuten?

Aber was sollen die neun scheinbar beliebig angeordneten Balken bedeuten? Jeder der neun Balken präsentiert eines der neun Bundesländer, Salzburg ist zum Beispiel der von rechts oben nach links quer unten gehende Balken. Die 15 Wintersportarten unter dem Dach des ÖSV - Pardon, Ski Austria - werden ab sofort auf der neuen Homepage (www.skiaustria.at ) unter einem jeweiligen neuen Logo präsentiert, das sich aus maximal drei Balken zusammensetzt, die sich wieder in dem Gesamtlogo finden. Nicht genug damit: Das Logo in seiner Gesamtansicht symbolisiert den Buchstaben A, Ski, Spuren im Schnee, einen Berggipfel und eine gewisse Verrücktheit. Damit erzähle man die seit 1905 andauernde Geschichte des ÖSV.

Generalsekretär Christian Scherer formuliert die dahinterstehende Mission des ÖSV in weit weniger blumigen Worten. "Unsere Mission ist: Wir erarbeiten uns die Position als Nummer eins zurück und werden unserer gesellschaftspolitischen Rolle gerecht." Immerhin habe der ÖSV 140.000 Mitglieder und hat seit 1933 42 Weltmeisterschaften und Juniorenweltmeisterschaften in den verschiedensten Bereichen ausgetragen. Als 16. Bereich wird der Breitensport eingegliedert. Das sei der Schlüssel für die Zukunft des Skisports in Österreich. Damit einher geht auch ein neues Ticketingsystem, auf dem es ab sofort bereits die Karten für die Skiflug-WM am Kulm (Jänner 2024) und später für die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm geben wird.