Ski: Die Zukunft liegt am anderen Ende der Welt

Ab der Woche trainieren alle ÖSV-Weltcup-Gruppen der Damen und Herren in Südamerika.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden die Trainingsbedingungen auf den Alpengletschern fast überschwänglich gelobt, die finanziell wie logistisch aufwendigen Trips nach Südamerika gehörten der Vergangenheit an. Doch das Lob ist wie auch die gefrorene Unterlage Schnee von gestern. Der ÖSV hat wie berichtet schnell auf die Situation reagiert und alle Teams nach Südamerika geschickt - als letzte Gruppe fliegen jetzt die Herren-Techniker Mitte der Woche nach Chile.

Damit sind aktuell alle ÖSV-Weltcup-Gruppen bei Damen und Herren sowie die Herren-Europacup-Abfahrer in Südamerika: Die Technikerinnen um Katharina Liensberger sind im argentinischen Ushuaia, wo sich kürzlich Katharina Gallhuber verletzt hat, die Abfahrerinnen in La Parva (Chile). Bei den Herren sind die Abfahrer plus Allrounder Marco Schwarz wie üblich in Portillo, und in El Colorado (jeweils Chile) werden nun die Techniker an ihrem Schwung für den kommenden Winter feilen.

Das ist für den ÖSV nicht nur ein logistischer, sondern auch ein finanzieller Kraftakt: 60 Läufer, 30 Trainer und Physiotherapeuten, 1500 Paar Ski und 10 Tonnen Übergepäck gingen auf Reisen. "Es ist ein enormer Aufwand, aber es bleibt uns letztlich nichts anderes über", sagt Sportdirektor Herbert Mandl, der dafür bei Präsidentin Roswitha Stadlober eine sechsstellige Summe lockergemacht hat.

Das aber führt auch zu allerlei Zukunftsüberlegungen: Die eine ist, dass man auch in Österreich eine ganzjährig nutzbare Skihalle errichtet, was vor wenigen Jahren noch wie ein schlechter Scherz geklungen hätte.

Die andere Überlegung: Man errichtet gleich am anderen Ende der Welt eine Basis, in der man einen Großteil des Materials (ausgenommen Ski) lagert - Torstangen, Zeitmessung, Schleifgeräte. Man würde sich damit die hohen Transportkosten jedes Jahr sparen. Ins Auge wurde das in Feuerland liegende Ushuaia gefasst, wo am Cerro Castor das südlichste Skigebiet der Welt liegt.

Von den Bedingungen hat sich der Wechsel ausgezahlt, Südamerika erlebt aktuell einen der schneereichsten Winter der letzten Jahre - glaubt man alten Trainer-Weisheiten, wird daher auch der kommende Winter bei uns schneereich.