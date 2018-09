Ski-Freerideprofi Lorraine Huber beendete Karriere

Lorraine Huber, die Ski-Freeride-Weltmeisterin von 2017, beendet ihre Karriere nach acht Saisonen auf der Freeride World Tour (FWT). "Ich hatte acht intensive und unvergessliche Jahre auf der Tour und freue mich sehr, meine Wettkampf-Karriere auf einem Höhepunkt beenden zu können", verlautete die 38-jährige Vorarlbergerin.

Im Winter 2018 hatte sie in Fieberbrunn gewonnen sowie beim Finale, dem Xtreme Verbier in der Schweiz, Rang zwei belegt. "Lorraine Huber ist eine der besten Skifahrerinnen, die wir auf der Tour gesehen haben. Sie gewann einen Weltmeistertitel und zeigte eine der stärksten Persönlichkeiten mit großem Engagement für ihren Sport", meinte FWT-Generaldirektor Nicolas Hale-Woods.

Huber möchte ihr Können an jüngere Generationen weitergeben und dem Sport auch in Camps erhalten bleiben. Zudem will sie ihr Masterstudiums im Mentalcoaching an der Universität Salzburg abschließen.

Quelle: APA