Lukas Müllauer vertritt Salzburg in Aspen. Für den 23-Jährigen geht es weniger um Medaillen als vielmehr um die Olympia-Qualifikation.

Nach alpiner und nordischer Ski-WM und nach den Titelkämpfen der Biathleten, Boardercrosser und Parallel-Boarder steigt nun auch für die Freestyler der Saisonhöhepunkt. In Aspen, dem traditionellen Schauplatz der X-Games, ist Snowboard-Star

Anna Gasser Österreichs große Medaillenhoffnung. Die anderen ÖSV-Athleten müssen kleinere Brötchen backen, so auch Ski-Freestyler Lukas Müllauer. Immerhin die Finalteilnahme ist für den 23-Jährigen aus Saalfelden aber ein realistisches Ziel. Dafür muss zunächst in der Slopestyle-Qualifikation am Donnerstag der Sprung unter die Top Ten gelingen. Eine große ...