Ski-Landes-Verbands-Präsident Bartl Gensbichler: "Ich bin ein alter Optimist"

Manchmal haben Absagen in Coronazeiten auch etwas Gutes. Der Internationale Ski-Verband FIS hat sich viel Häme und Kritik erspart, weil der geplante Kongress im Mai abgesagt werden musste. Der Ski-Kongress mit 1100 Delegierten aus rund 130 Ländern wäre in Pattaya (Thailand) gestiegen. So entscheidet die FIS am kommenden Samstag (17.30 Uhr, live auf ORF 1) beim Herbstkongress in Zürich via Videokonferenz über die Vergabe der alpinen Ski-WM 2025. Die SN beantworten alle wesentlichen Fragen dazu:Wer entscheidet? Seit 2008 (damals nach ...