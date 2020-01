Ski LIVE: Abfahrt der Damen in Bansko

Der Ski-Weltcup macht an diesem Wochenende in Bulgarien Station: Die Damen fahren in Bansko zwei Abfahrten und einen Super-G. Verfolgen Sie die zweite Abfahrt am Samstag im Liveticker.

SN/APA/EPA/GEORGI LICOVSKI Am Samstag steigt in Bansko die bereits zweite Abfahrt an diesem Wochenende.