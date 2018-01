Ski live: Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo

Im alpinen Skiweltcup der Damen steht heute (Start: 10:15 Uhr) der Abfahrtslauf in Cortina d'Ampezzo auf dem Programm - verfolgt das Rennen im SN-Liveticker!

78 Siege im Weltcup, elf davon in Cortina - die US-Amerikanerin Lindsey Vonn fühlt sich im italienischen Wintersportort in der Provinz Belluno offenbar wohl. Auch im ersten Training am Mittwoch erzielte sie Tagesbestzeit. Vonn: "Ich freue mich, dass ich auf meinem Berg zurück bin."

Aber auch Österreichs Skidamen haben einiges vor. Schon allein deswegen, weil es beim Heimspiel am vergangenen Wochenende in Bad Kleinkirchheim nicht nach Wunsch klappte.

Das ÖSV-Aufgebot: Christina Ager, Dajana Dengscherz, Cornelia Hütter, Ricarda Haaser, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Christine Scheyer, Tamara Tippler, Anna Veith, Stephanie Venier.

(SN)