Ski LIVE: Abfahrt der Damen in Cortina d'Ampezzo

Die alpinen Ski-Damen gastieren an diesem Wochenende in Cortina d'Ampezzo, am Samstag steht dort die zweite Abfahrt auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Ramona Siebenhofer und Co. greifen wieder an.

Die erste Abfahrt am Freitag konnte die Steirerin Ramona Siebenhofer vor der Slowenin Ilka Stuhec und der Tirolerin Stephanie Venier gewinnen. Wer ist heute bei der zweiten Abfahrten in Cortina d'Ampezzo die Schnellste? Wie ergeht es den ÖSV-Läuferinnen? Anzeige Die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo beginnt um 10.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN

