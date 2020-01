Der Damen-Weltcuptross zieht es nach Russland: Auf den Olympiapisten von 2014 steigen in Sotschi eine Abfahrt und ein Super-G. Verfolgen sie die Abfahrt am Samstag im Liveticker.

Die bislang letzte Abfahrt in dieser Saison in Bansko war eine klare Angelegenheit für die italienischen Ski-Damen: Elena Curtoni, Marta Bassino und Federica Brignone sorgten für einen Dreifachsieg. Schlagen die ÖSV-Ladies in Sotschi zurück? Die Abfahrt startet am Samstag um 9.30 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN