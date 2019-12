Dritte Saisonabfahrt für die Damen im französischen Val d'Isere: Verfolgen Sie das Rennen am Samstag ab 10.30 Uhr im Liveticker.

Die bislang letzte Damen-Abfahrt brachte ein aus rot-weiß-roter Sicht höchst erfreuliches Ergebnis: Nicole Schmidhuber gewann vor zwei Wochen in Lake Louise. Glückt der 30-Jährigen in Frankreich der nächste Sieg? Die Abfahrt in Val d'Isere startet um 10.30 Uhr:

Das Rennen im Liveticker

