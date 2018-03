Ski LIVE: Abfahrt der Herren beim Weltcup-Finale in Aare

Das Weltcup-Finale in Aare beginnt am Mittwoch mit der Abfahrt der Herren - wer holt die kleine Kristall-Kugel, Feuz oder Svindal? Verfolgen Sie das Rennen im SN-Liveticker.

Spannend geht es beim Weltcup-Finale in Aare in der Abfahrt her. Das Duell um die Kristallkugel heißt Beat Feuz gegen Aksel Lund Svindal. Der Schweizer geht mit einem Polster von 60 Zählern auf den Norweger in das finale Rennen am Mittwoch, wo Svindal in Weltcup-Abfahrten noch ungeschlagen ist. Für Feuz wäre es die erste Kugel in seiner Karriere, für Svindal die dritte in der Abfahrt nach 2013 und 2014. Der ÖSV kämpft mit Vincent Kriechmayr, Hannes Reichelt und Matthias Mayer noch um einen Platz in den Top Fünf. Die Abfahrt beginnt um 10.30 Uhr.

Das Rennen im Liveticker:

(SN)