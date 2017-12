Ski live: Abfahrt der Herren in Bormio

Im alpinen Skiweltcup der Herren steht heute (Start: 11.45 Uhr) die spektakuläre Abfahrt in Bormio auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen im SN-Liveticker!

Beim Comeback einer der spektakulärsten Pisten im Ski-Weltcup haben sich Hannes Reichelt und Co. viel vorgenommen.

Am Donnerstag geht es auf der Stelvio in Bormio erstmals seit vier Jahren um den Abfahrtssieg. Zwar machten den Veranstaltern die Wetterverhältnisse im Veltlin am Mittwoch zu schaffen, für das Rennen soll dies aber kein Problem darstellen.

Für Donnerstag war Besserung angesagt, am Freitag steht dann noch die erste Kombination des Olympia-Winters auf dem Programm.

ÖSV-Aufgebot (Abfahrt): Hannes Reichelt, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Max Franz, Romed Baumann, Christian Walder, Otmar Striedinger, Frederic Berthold und Markus Dürager

Kombination am Freitag (11.30 Uhr Abfahrt/15.00 Slalom): Romed Baumann, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Frederic Berthold, Daniel Danklmaier, Christopher Neumayer und Christian Walder.

(APA)