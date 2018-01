Ski live: Abfahrt der Herren in Kitzbühel

Der mit Spannung erwartete Abfahrtsklassiker auf der Kitzbüheler Streif startet heute um 11:30 - der SN-Liveticker hält euch auf dem Laufenden!

Wie viel vom Eis nach dem nassen Neuschnee und der Regenmengen der vergangenen Tage auf der Streif noch übrig ist, wird sich weisen.

Leichter wird die Hahnenkamm-Abfahrt deshalb trotzdem nicht. Das Favoritenfeld ist groß, und Österreichs Speed-Asse rund um Olympiasieger Matthias Mayer bereit, Aksel Lund Svindal, Dominik Paris, Beat Feuz und Co. zu fordern.

Das wird hart. Für alle. "Die Streif ist kein Honiglecken", versichert Hannes Reichelt. "Da runter gibt es kein gutes Gefühl, es ist nur zum Beißen", sagt Mayer. "Es ist so ruhig am Start, du musst dich sehr konzentrieren, das ist hier spezieller als an anderen Orten", erzählt Feuz. "Wie viel er sich selbst zutrauen kann, muss jeder für sich selbst entscheiden", weiß Paris. "Wenn du passiv fährst, bist da runter eher Passagier als Rennläufer", warnt Romed Baumann.

(SN)