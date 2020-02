Ski LIVE: Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm

Pinzgau statt Fernost: Saalbach-Hinterglemm hat kurzfristig die Speed-Weltcuprennen, die in China wegen des Coronavirus abgesagt wurden, übernommen. Eine Abfahrt und ein Super-G stehen auf dem Programm. Verfolgen Sie die Abfahrt am Donnerstag im Liveticker.

Nach dem Ausbruch des Coronavirus wurden die als Olympia-Generalprobe geplanten Rennen in Yanqing abgesagt. Nach einigen Verhandlungen wurde Saalbach als Einspringer bekanntgegeben - damit bietet sich auch die Chance für intensive WM-Werbung. Saalbach-Hinterglemm bewirbt sich bekanntlich als Austragungsort für die Ski-WM 2025.

Zuletzt wurden auf der "Schneekristall"-Strecke auf dem Zwölferkogel im Dezember 2018 Weltcuprennen gefahren, allerdings ebenfalls als Ersatz für den damals in Sölden ausgefallenen Riesentorlauf und den in Val d'Isere abgesagten Slalom. Regulär im Weltcup-Programm war der WM-Ort von 1991 im Februar 2015, es waren die ersten Herrenrennen seit 1999. Für Österreich wurde das Comeback zum vollen Triumph. Matthias Mayer kürte sich zum Doppelsieger, er gewann Abfahrt und Super-G. Gibt es wieder einen Heimsieg? Die Abfahrt startet am Donnerstag um 12.45 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN