Ski LIVE: Abfahrt der Herren in Wengen

Die alpinen Ski-Herren gastieren an diesem Wochenende in Wengen bei den Lauberhornrennen, am Samstag steht dort der Abfahrtsklassiker auf dem Programm - verfolgen Sie das Rennen im Liveticker!

SN/apa/keystone Max Franz und Co. greifen wieder an.

Vergangenes Jahr konnte Beat Feuz sein Heimrennen am Lauberhorn für sich entscheiden. Auch heuer führt der Schweizer die Disziplinen-Wertung im Weltcup an. Anzeige Wer ist heute beim Abfahrtsklassiker in Wengen der Schnellste? Wie ergeht es den ÖSV-Läufern Max Franz, Matthias Mayer und Co.? Die Abfahrt am Lauberhorn beginnt um 12.30 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker. Das Rennen im Liveticker: Quelle: SN

Mehr zum Thema