Ski LIVE: Parallel-Riesenslalom der Herren in Chamonix

Die alpinen Ski-Herren gastieren an diesem Wochenende im französischen Chamonix. Am Sonntag geht dort ein Parallel-Riesenslalom über die Bühne - verfolgen Sie das Rennen hier im Liveticker!

Den ersten Parallel-Riesenslalom der Saison in Alta Badia gewann überraschend der Norweger Rasmus Windingstad, Roland Leitinger holte für das gebeutelte ÖSV-Riesentorlauf-Team den dritten Platz. Wie ergeht es den ÖSV-Läufern diesmal? Wer holt am Sonntag den Sieg beim Parallel-Riesenslalom in Chamonix? Die Qualifikation beginnt um 9.30 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13.15 Uhr. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Das Rennen im Liveticker:

Quelle: SN