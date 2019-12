Ski LIVE: Parallel-Riesentorlauf der Herren in Alta Badia

In Alta Badia stehen für die Ski-Herren die letzten Rennen vor dem Weihnachtsfest auf dem Programm. Verfolgen Sie den Riesentorlauf am Montag im Liveticker.

Mann gegen Mann im Kampf um den Sieg: In Alta Badia steigt am Montag der Parallel-Riesentorlauf. Im vergangenen Jahr triumphierte Marcel Hirscher. Es war sein damals 62. Weltcupsieg, er zog damit mit Annemarie Moser-Pröll gleich. Wer folgt dem mittlerweile zurückgetretenen Salzburger nach? Das Rennen startet am Montag um 15 Uhr (Qualifikation), der K.O.-Bewerb geht ab 18.15 Uhr über die Bühne.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN