Ski LIVE: Riesentorlauf der Damen in Killington

Von Österreich über Norwegen in die USA: Der Ski-Weltcupzirkus der Damen gastiert an diesem Wochenende in Killington. Am Samstag steht der Riesentorlauf auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

SN/AP Superstar Mikaela Shiffrin ist erneut die große Gejagte.