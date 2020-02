Die Damen-Weltcuprennen an diesem Wochenende sind von Maribor nach Kranjska Gora verlegt worden. In Maribor mangelt es an Schnee, Kranjska Gora ist deutlich höher gelegen. In Slowenien stehen ein Riesentorlauf und ein Slalom auf den Programm. Verfolgen Sie beide Rennen im Liveticker.

SN/GEPA pictures Die slowenischen Fans freuen sich auf ihr Heimrennen.