Ski LIVE: Riesentorlauf der Herren in Adelboden

Der Weltcuptross der Herren macht dieses Wochenende in Adelboden Station: Wer holt sich den Sieg im Riesentorlauf? Verfolgen Sie das Rennen im SN-Ticker.

Gelingt den ÖSV-Assen dieses Mal der Sprung aufs Podest? Bei bislang letzten Weltcup-Riesentorlauf belegte Marco Schwarz in Alta Badia den sechsten Platz. Den Sieg sicherte sich Henrik Kristoffersen. Er zählt auch in Adelboden zu den großen Favoriten. Der erste Durchgang startet am Samstag um 10.30 Uhr, der entscheidende Durchgang um 13.30 Uhr.

Das Rennen im SN-Ticker

Quelle: SN