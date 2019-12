Ski LIVE: Riesentorlauf der Herren in Alta Badia

In Alta Badia stehen für die Ski-Herren die letzten Rennen vor dem Weihnachtsfest auf dem Programm. Verfolgen Sie den Riesentorlauf am Sonntag im Liveticker.

Nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher konnten die ÖSV-Läufer im Riesentorlauf bislang nicht aufzeigen. In den beiden bisherigen Saisonrennen setzte es teils herbe Pleiten, in der Riesentorlauf-Wertung ist Matthias Mayer auf Rang 18 derzeit der beste Österreicher. Gelingt in Alta Badia die Trendwende? Der erste Durchgang startet am Sonntag um 10 Uhr, der Finaldurchgang um 13 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN