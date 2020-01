Ski LIVE: Riesentorlauf der Herren in Garmisch

Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Garmisch-Partenkirchen steht am Sonntag ein Riesentorlauf auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen im Liveticker.

Den bislang letzten Riesentorlauf in dieser Saison gewann in Adelboden der Slowene Zan Kranjec. Für die ÖSV-Asse reichte es nicht für einen Podestplatz. Roland Leitinger ließ in Adelboden jedoch mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang aufhorchen. Das Rennen in Garmisch startet am Sonntag um 10.30 Uhr, der Finaldurchgang um 13.30 Uhr.

Das Rennen im Liveticker

Quelle: SN